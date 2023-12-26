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Россия не планирует приглашать наблюдателей ПА ОБСЕ на выборы президента

Сенатор Косачев: РФ вряд ли пригласит наблюдателей ПА ОБСЕ на выборы президента

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Парламентская ассамблея ОБСЕ вряд ли будет приглашена на выборы президента России, так как организация «оккупирована западными странами», которые уже сообщили, что не будут признавать легитимность выборов. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, слова которого передает ТАСС.

«Мое личное мнение заключается в том, что эта вероятность стремится к нулю в силу того, что ПА ОБСЕ сейчас захвачена, оккупирована государствами Запада, которые уже заявили, что они в принципе не собираются признавать легитимность президентских выборов в России, которые будут делать все, чтобы эти выборы дискредитировать», — заявил Косачев.

26 декабря заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев рассказал, что на участие в выборах президента России заявились 33 человека.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Ранее сообщалось, что депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области Борис Надеждин подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента страны в 2024 году в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива».

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