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Военная база США в Ираке подверглась ракетному удару

Командование ВС США сообщило о ракетном ударе по американской базе в Ираке

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Marko Drobnjakovic/AP

Ракетный удар нанесен по военной базе США Айн-эль-Асад в иракской провинции Анбар. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на своей странице в соцсети Х.

«Примерно в 7:30 утра по иракскому времени [совпадает с московским] 20 декабря по авиабазе Аль-Асад в Ираке была выпущена 122-мм ракета – пострадавших и повреждений нет», — рассказали в СЕНТКОМ.

Там также сообщили, что объединенная совместная оперативная группа (операция «Непоколебимая решимость») обнаружила точку запуска ракеты и передала ее иракским силам безопасности (ИРБ), которые прибыли на место для расследования. В результате иракские силовики захватили бортовой грузовик, модифицированный для запуска до пяти ракет калибра 122 мм, который находился на месте происшествия, добавили в командовании ВС США.

16 декабря сообщалось, что шиитские вооруженные формирования нанесли удары по американской военной базе, расположенной на северо-востоке Сирии.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*

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