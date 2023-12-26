Кулеба заявил, что Украине не выделили €50 млрд не из-за Венгрии

Министр иностранных дел Украины выразил надежду, что Европейский союз (ЕС) в любом случае выделит €50 млрд Киеву и отметил, что решение о передаче финансов было перенесено не из-за вето Венгрии. Его слова приводит «Европейская правда» со ссылкой на телемарафон.

По его словам, решение ЕС о выделении €50 млрд Украине было перенесено на начало 2024 года не из-за вето Венгрии, а из-за того, что остальные страны объединения дают время Будапешту, «чтобы все-таки договориться о присоединении». В Евросоюзе не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения «минус один», подчеркнул глава МИД Украины.

«Уверен, что решение о предоставлении Украине этих 50 млрд евро будет принято. Вопрос один: либо это сделают все 27 государств ЕС вместе, включая Венгрию, которой дали месяц на проведение дополнительных переговоров, либо эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии. Вопрос здесь только во внутреннем единстве ЕС, удастся ли его сохранить. Если нет, то деньги для Украины все равно будут выделены», – заявил Кулеба.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен придумать альтернативные варианты помощи Украине, если в январе не получится согласовать четырехлетнюю программу в €50 млрд.

15 декабря Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в конце января или начале февраля 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Ранее в Европарламенте возмутились тратами ЕС на Украину.