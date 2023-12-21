В Европарламенте возмутились тратами ЕС на Украину

Депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес заявил, что военная промышленность Европейского союза (ЕС) превратилась в паразита, который пожирает деньги политического объединения, отправляя их в топку конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Европейская программа оборонной промышленности лишь вливает больше средств в оружейную отрасль - можно поклясться, что мы работаем на этих паразитов», — считает Уоллес.

Он напомнил, что Европейский союз потратил миллиарды на украинский кризис, который, согласно заявлениям, должен был завершиться победой Киева.

Теперь в ЕС хотят еще больше денег на боевые действия, констатировал Уоллес.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в государственный бюджет Германии заложены восемь миллиардов евро на помощь Украине и шесть миллиардов для беженцев с Украины.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писала, что Еврокомиссия намерена собрать до €15 млрд на поддержку Украины из доходов от заблокированных активов российского Центробанка.

До этого фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен придумать альтернативные варианты помощи Украине, если в январе не получится согласовать четырехлетнюю программу в €50 млрд. По ее словам, в случае, если не удастся достичь соглашения, будет проведена новая встреча в январе 2024 года.

Ранее Фон дер Ляйен заверила, что ЕС произведет 1 млн снарядов в 2024 году.