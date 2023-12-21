Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте возмутились тратами ЕС на Украину

Депутат Европарламента Уоллес возмутился огромными тратами ЕС на Украину

close
100%
Virginia Mayo/AP

Депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес заявил, что военная промышленность Европейского союза (ЕС) превратилась в паразита, который пожирает деньги политического объединения, отправляя их в топку конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Европейская программа оборонной промышленности лишь вливает больше средств в оружейную отрасль - можно поклясться, что мы работаем на этих паразитов», — считает Уоллес.

Он напомнил, что Европейский союз потратил миллиарды на украинский кризис, который, согласно заявлениям, должен был завершиться победой Киева.

Теперь в ЕС хотят еще больше денег на боевые действия, констатировал Уоллес.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в государственный бюджет Германии заложены восемь миллиардов евро на помощь Украине и шесть миллиардов для беженцев с Украины.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, писала, что Еврокомиссия намерена собрать до €15 млрд на поддержку Украины из доходов от заблокированных активов российского Центробанка.

До этого фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен придумать альтернативные варианты помощи Украине, если в январе не получится согласовать четырехлетнюю программу в €50 млрд. По ее словам, в случае, если не удастся достичь соглашения, будет проведена новая встреча в январе 2024 года.

Ранее Фон дер Ляйен заверила, что ЕС произведет 1 млн снарядов в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами