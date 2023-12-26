В ЦИК допустили голосование с украинским паспортом на выборах в новых регионах

В новых регионах можно будет голосовать на выборах президента РФ с украинским паспортом. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в интервью ТАСС.

«На мой взгляд, это единственно верное решение», — сказала она, отвечая на вопрос.

По ее словам, при затоплении в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС в июне жители лишились не только домов, но и документов, в том числе выданных паспортов РФ.

Памфилова назвала важным то, что люди, которые живут в этих регионах постоянно, но не смогли получить еще паспорт РФ или с ним что-то произошло, имеют право проголосовать по документу, который удостоверяет их личность».

При этом она добавила, что окончательное решение о том, какие документы можно будет предъявить для голосования, примут местные власти.

До этого «Новые люди» и «Партия роста» решили объединиться и выдвинули единого кандидата для участия в выборах — вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами — 27 декабря. Кандидаты от партий должны подать документы не позднее 1 января. Претенденты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождаются от сбора подписей. Партия «Яблоко» ранее сообщила, что ее председатель Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, к 23 декабря число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты достигло 29 человек.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.