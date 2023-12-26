В Совфеде рассказали о планах сенаторов на отпуск

Глава комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что никто из сенаторов не писал заявление на отпуск за рубежом. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Сенаторы должны информировать руководство Совета Федерации о намерении выехать за рубеж. Пока никто не писал (соответствующее) заявление на отпуск», — рассказал Тимченко.

По его словам, большинство членов Совета Федерации не собираются выезжать из России на отдых, а планируют отдыхать дома. Также, по словам Тимченко, существует возможность поехать в Белоруссию — однако в целом запретов на выезд за рубеж нет, в Совфеде рекомендуют только не ездить в недружественные страны.

До этого сенаторы рассказали, где проведут отпуск после рекомендации не выезжать за границу.

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