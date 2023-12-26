В Росфинмониторинге рассказали о нераскрытом из-за санкций преступлении в Европе

Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд заявил в интервью РБК, что регулятор столкнулся с «молчаливыми отказами» от служб финансовой разведки других стран и их нежеланием сотрудничать с Россией в расследовании международных финансовых преступлений.

По словам Негляда, с начала 2023 года как минимум одно расследование, инициированное российскими ведомствами, не было поддержано коллегами из других стран. Замглавы Росфинмониторинга рассказал, что в России сотрудники ведомства вместе с коллегами из правоохранительных органов вскрыли международную преступную группу. По его словам, преступления совершались удаленно в отношении граждан одной из европейских стран.

«Преступные доходы от этих действий также размещались в банках этой европейской страны. Сейчас не могу ее назвать, потому что процесс еще ведется. Вместе с тем были установлены более 100 потерпевших, соответственно, европейцев — это только то, что нам известно», — сказал Негляд.

Он констатировал, что сотрудники зарубежных служб финансовой разведки этим случаем не заинтересовались, несмотря на неоднократные обращения в финразведку страны, о которой идет речь.

«Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим», мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать», — сказал Негляд.

До этого в Росфинмониторинге заявляли, что введенные Евросоюзом ограничительные меры не повлияют на деятельность ведомства. Отмечалось, что оно по-прежнему будет реализовывать возложенные на него полномочия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Как отметили в российской финансовой разведке, основанием для включения ее в санкционный список ЕС стало выполнение функции по формированию перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Этот функционал положительно оценивала в 2019 году международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Ранее в Госдуме назвали число введенных против РФ санкций.