Трамп пожаловался, что ему тяжело проводить Рождество из-за «жуликоватого» Байдена

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что ему из-за «жуликоватого и некомпетентного» президента Джо Байдена тяжело проводить Рождество. Об этом со ссылкой на страницу бывшего президента в социальной сети Truth Social сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, ему тяжело проводить по-настоящему прекрасное Рождество из-за «жуликоватого и некомпетентного» Байдена, который хочет отправить в тюрьму своего политического оппонента. Трамп подчеркнул, что Байден для этой цели использует все незаконные возможности.

Экс-президент отметил, что в следующем году Байден при помощи министерства юстиции, ФБР и прокуроров осуществит значительное вмешательство в выборы. При этом Трамп выразил уверенность, что в будущем победу одержат те, кто стремится вновь сделать Америку великой страной и сражаются за спасение США от «безумия и гибели».

Ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что победа Трампа на выборах президента помешает борьбе с изменением климата.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.