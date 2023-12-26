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Трамп пожаловался, что ему тяжело проводить Рождество из-за «жуликоватого» Байдена

Трамп заявил, что из-за «жуликоватого» Байдена ему тяжело проводить Рождество

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Brian Snyder/Reuters

Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что ему из-за «жуликоватого и некомпетентного» президента Джо Байдена тяжело проводить Рождество. Об этом со ссылкой на страницу бывшего президента в социальной сети Truth Social сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, ему тяжело проводить по-настоящему прекрасное Рождество из-за «жуликоватого и некомпетентного» Байдена, который хочет отправить в тюрьму своего политического оппонента. Трамп подчеркнул, что Байден для этой цели использует все незаконные возможности.

Экс-президент отметил, что в следующем году Байден при помощи министерства юстиции, ФБР и прокуроров осуществит значительное вмешательство в выборы. При этом Трамп выразил уверенность, что в будущем победу одержат те, кто стремится вновь сделать Америку великой страной и сражаются за спасение США от «безумия и гибели».

Ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил, что победа Трампа на выборах президента помешает борьбе с изменением климата.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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