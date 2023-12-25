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Пропалестинские активисты провели акцию возле дома шефа Пентагона в Рождество

Пропалестинские активисты провели акцию у дома шефа Пентагона Остина в Рождество

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pslnational/Twitter

Десятки пропалестинских активистов в Рождество собрались на манифестацию у дома шефа Пентагона Ллойда Остина с требованием прекратить боевые действия на территории сектора Газа и остановить поддержку Израиля со стороны Вашингтона. Об этом сообщает американская Партия за социализм и освобождение (Party for Socialism and Liberation) в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Прекратить всю помощь США Израилю! Прекращение огня немедленно!», — говорится в сообщениях.

Кроме того, протестующие выступили против возможной войны с Йеменом.

«Остин угрожает войной Йемену, чтобы наказать страну за сопротивление американо-израильской войне в секторе Газа. Никакой войны с Йеменом!», — говорится в публикации в соцсети.

До этого десятки тысяч человек приняли участие в пропалестинской акции протеста в центре Вашингтона, в нескольких кварталах от Белого дома. Многочисленные протестующие держали палестинские флаги и плакаты в поддержку сектора Газа. Они призывали власти США прекратить оказывать помощь Израилю.

Ранее в Берлине состоялся пропалестинский марш с 4 тысячами участников.

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