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В Госдуме назвали причастных к событиям в Сербии

Депутат Госдумы Шхагошев назвал ЦРУ и МИ-6 «продюсерами» событий в Сербии

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Marko Djurica/Reuters

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по безопасности Адальби Шхагошев назвали центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и британскую спецслужбу МИ-6 «продюсерами» событий в Сербии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что в данной ситуации видна отработанная технология спецслужбы, когда тему публично разогревают конгрессмены США, заранее прогнозируя нелегитимность выборов.

Депутат считает, что американская сторона не понимает, что «будет получать бумеранги» от спецслужб, где провоцируются цветные революции.

До этого сообщалось, что сербская оппозиция в лице студенческой организации «Борьба» перекрыла еще одну улицу в центре Белграда. В публикации отмечается, что участники акции перекрыли часть улицы Кнеза Милоша в центре города. Из-за этого начались пробки, в которых находятся частные автомобили и общественный транспорт. В общей сложности около 500 человек участвовали в перекрытии улицы.

До этого сторонники оппозиции заблокировали улицу перед зданием министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде. Несмотря на активность оппозиции, смена власти насильственным путем невозможна, считает сербский политолог Стеван Гайич. Протесты не приведут к новому «майдану», так как они собрали слишком мало людей и выглядят «искусственными».

Ранее исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки в городе «майданизацией».

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