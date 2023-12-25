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Нетаньяху рассказал о просьбе израильских военных «не останавливаться»

JP: Нетаньяху после поездки в Газу заявил о просьбе военных не останавливаться

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Ronen Zvulun/Reuters

Глава кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа, в ходе визита встретившись с военнослужащими еврейского государства. Об этом сообщает местная газета The Jerusalem Post.

В материале указано, что после поездки израильский премьер-министр заявил о просьбе солдат «не останавливаться». По его словам, бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) настроены завершить операцию на территории палестинского анклава.

«Я только что вернулся из сектора Газа, встречался там с дивизией резервистов. Все они меня просили об одном: мы не можем остановиться, мы должны идти до самого конца», — рассказал председатель правительства, выступая на собрании своей партии «Ликуд» в Кнессете.

Он добавил, что в ближайшие дни военнослужащие еврейского государства начнут «углублять» бои в секторе Газа. Однако, как сказал Нетаньяху, израильских солдат ждут «долгие» сражения.

24 декабря премьер-министр Израиля заявил, что правительство страны делает все возможное для защиты граждан. В то же время он обратил внимание на постепенное продвижение армии государства вглубь сектора Газа.

Нетаньяху подчеркнул, что бойцы еврейского государства продолжат сражаться до «полной победы» над палестинским движением ХАМАС. Тем не менее ЦАХАЛ платит за вторжение в сектор Газа высокую цену, уточнил он.

Ранее в Армии обороны Израиля рассказали о расширении зоны проведения военной операции в районе Хан-Юниса.

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