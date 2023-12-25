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Путин перенес срок введения в работу госсистемы правовой статистики

Путин перенес срок введения в работу госсистемы правовой статистики на 2027 год

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин перенес начало работы государственной системы правовой статистики. Соответствующий закон опубликован на интернет-портале правовых актов.

Новой датой начала работы системы станет 1 января 2027 года.

Закон, предусматривает создание системы единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре. Срок запуска системы ранее уже переносился.

25 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате подготовить предложения о совершенствовании правил дорожного движения (ПДД). Отмечается, что Владимир Путин поставил задачу предоставить предложения до 1 апреля 2024 года.

Ранее СК возбудил дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла.

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