Путин перенес срок введения в работу госсистемы правовой статистики

Президент России Владимир Путин перенес начало работы государственной системы правовой статистики. Соответствующий закон опубликован на интернет-портале правовых актов.

Новой датой начала работы системы станет 1 января 2027 года.

Закон, предусматривает создание системы единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре. Срок запуска системы ранее уже переносился.

25 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству и Общественной палате подготовить предложения о совершенствовании правил дорожного движения (ПДД). Отмечается, что Владимир Путин поставил задачу предоставить предложения до 1 апреля 2024 года.

Ранее СК возбудил дело после объявления в розыск на Украине патриарха Кирилла.