В Совфеде рассказали, ждать ли «майдан» в Сербии

Протесты в Сербии могут быть связаны с несколькими факторами, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что акции спровоцировали электоральной неудачи оппозиционной коалиции «Сербия против насилия», либо они возможно инициированы из-за рубежа.

«Прозападные силы в Сербии готовы выполнять все указания Запада, в том числе признать независимость Косово, что для большинства сербов неприемлемо. Этот регион в стране считают исконно сербским, там расположены важные святыни и на этой территории сербы сражались за свою независимость. Поэтому прозападной оппозиции сложно добиться успеха на избирательных участках. От этого возникают демонстрации, не исключено, что они согласованы из-за пределов Сербии и рассматриваются Западом как инструмент давления на [президента Сербии Александара] Вучича вместе с правящей партией», — указал Пушков.

Он добавил, что угроза «сербского майдана» рассматривается в западных столицах, как способ воздействия на политику Сербии, в том числе в контексте диалога Белграда с Евросоюзом. Пушков подчеркнул, то вряд ли получиться раскачать ситуацию в республики до свержения власти, как это было осенью 2000 года.

«Сербия против насилия» запустила протесты в Белграде после досрочных выборов, которые состоялись 17 декабря. Оппозиция отказалась признавать итоги муниципального голосования, потребовав перевыборов. В итоге активисты устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа столицы Сербии. А вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников протеста, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Ранее в МИД РФ заявили, что коллективный Запад раскачивает ситуацию в Сербии.