В Госдуме нашли виновников протестов в Сербии

Сербы увидели настоящее лицо прозападной оппозиции на фоне протестных акций коалиции «Сербия против насилия» в Белграде, считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что протестующие не смогут таким путем переломить ситуацию в стране в свою пользу.

«Смешно, что так называемая коалиция «Сербия против насилия» — союз феминисток, абортниц и соевых куколдов, — объединившись против насилия, пытаются сами его осуществить. Как люди совершенно недемократичные, они считают, что нужно все брать силой, если у них не получилось по-другому. Я очень рад, что это [протесты оппозиции] произошло, потому что наши сербские братишки в очередной раз увидят подлинное лицо европейских крысенышей, которые пытаются все поменять в Сербии и продать родную страну», — пояснил Милонов.

Он добавил, что Сербия все-таки великая страна, европейцы должны знать, что она им не по зубам. Милонов подчеркнул, что силы, на которые опирается европейская демократия, всегда будут в проигрыше.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников протеста, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Ранее в России назвали причины продолжения протестов в Сербии.