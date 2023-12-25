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Киев может лишить украинцев за границей права на консульские и банковские услуги

Депутат Ивченко: украинцев за рубежом могут лишить права на консульские услуги

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Reuters

Проживающих за границей украинцев, которые не встанут на воинский учет, могут лишить права на предоставление консульских и банковских услуг. Об этом заявил член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко, его слова приводит издание «Страна.ua».

«Одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное. Следующее – банк. Банк запросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно этот военный учет. Это означает, что могут отключиться даже банковские карты», — заявил Ивченко.

До этого сообщалось, что министерство обороны Украины работает над тем, чтобы повестки приходили подлежащим мобилизации гражданам на смартфоны.

О том, что украинский генштаб требует мобилизации еще 450–500 тыс. человек, во время своей пресс-конференции 19 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что пока не утвердил данную просьбу, так как не получил конкретных данных по ротации и отпускам для военнослужащих.

Ранее генерал ВСУ заявил, что не знает, как мобилизовать еще полмиллиона человек.

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