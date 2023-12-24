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Генерал ВСУ заявил, что не знает, как мобилизовать еще полмиллиона человек

Генерал Марченко: ВСУ не могут найти способы мобилизовать еще 500 тыс. человек

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Kuba Stezycki/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут найти способы привлечь в армию еще 500 тыс. человек. Об этом в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

«Те добровольцы, которые хотели добровольно пойти в ряды ВСУ, закончились. Сказать точно, когда это [мобилизация еще 500 тысяч] будет и как качественно, сложно сказать, как это осуществить физически, понимания нет», — объяснил военный.

Марченко добавил, что текущий призыв не позволяет восполнять потери украинских войск: взамен 100 выбывшим из строя в среднем удается мобилизовать всего 20 человек.

О том, что украинский генштаб требует мобилизации еще 450–500 тыс. человек, во время своей пресс-конференции 19 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что пока не утвердил данную просьбу, так как не получил конкретных данных по ротации и отпускам для военнослужащих.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил иностранным государствам лишать украинцев пособий или вида на жительство за осознанный побег от мобилизации на родине.

Ранее генерал Марченко предложил выдвинуть главкома ВСУ Валерия Залужного в президенты Украины.

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