В Грузии призвали вернуть Саакашвили в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили необходимо перевести из клиники обратно в тюрьму. Об этом заявил депутат от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» Михаил Даушвили, его слова приводит агентство «Sputnik.Грузия».

«Мы призываем «Мечту» (правящая партия в Грузии «Грузинская мечта» — прим. ред.) дать суду возможность исполнить правосудие и перевести Михаила Саакашвили из клиники «Вивамеди» в пенитенциарное учреждение хотя бы после Нового года. Иностранец из тюремной палаты полноценно вмешивается во внутриполитические дела, что запрещено законом», — заявил Даушвили.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

До этого Саакашвили заявил, что поддерживает «концепцию дерусификации» страны, выдвинутую оппозиционной партией «Лело».

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