Посол России рассказал, какие силы стоят за протестами в Сербии

Посол России Александр Боцан-Харченко по итогам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем заявил, что протесты в стране были спланированы и проводятся по принципу майданных революций. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, прошедшие накануне в Белграде протесты получили поддержку извне, их участники намеревались ослабить власть Вучича после выборов, доказательства этому неопровержимы.

Также Боцан-Харченко сообщил, что в ходе встреч с ним Вучич пообещал не допустить насилия и эскалации на фоне протестов.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией города, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за сведения о готовившихся беспорядках в столице республики. Утром 25 декабря состоялась встреча президента Вучича, сербского министра иностранных дел и посла РФ Боцан-Харченко.

Ранее в МИД РФ заявили, что коллективный Запад раскачивает ситуацию в Сербии.