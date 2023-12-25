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Новый президент Аргентины с битой в руках поздравил сограждан с Рождеством

Милей поздравил аргентинцев с Рождеством с битой в руках

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JMPresidente23/X

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал на своей странице в соцсети Х фотографию с битой и поздравление с Рождеством. Он также призвал аргентинцев быть осторожными, чтобы не стать коммунистами.

«Счастливых праздников и будьте осторожны, чтобы не стать коммунистом», — написал Милей.

В комментариях аргентинского лидера сравнили с персонажем из фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», а также попросили обнять его «сумасшедшую собаку».

«Экономист с бензопилой» Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине в ноябре этого года. В своей предвыборной программе он заявлял, что откажется нацвалюты и переведет страну на американский доллар, ликвидирует Центробанк и упразднит ряд министерств. Его постоянно сравнивают с Дональдом Трампом, а детали его личной жизни широко обсуждают в СМИ и соцсетях, так как политик живет с сестрой и четырьмя клонами своей собаки.

До этого Милей заявил, что всеми его деньгами управляет сестра.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.

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