Посол России в Сербии прибыл на встречу с Вучичем после беспорядков

В Белграде началась встреча президента Сербии Александара Вучича и посла России Александра Боцан-Харченко. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча проходит на фоне прошедших в Сербии беспорядков. Ранее о ней сообщала пресс-служба Вучича, который заявлял, что в Сербии нет революции и правоохранительные органы успешно контролируют ситуацию.

До этого глава правительства Сербии Ана Брнабич заявляла, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках. По ее словам, российские спецслужбы сообщили сербским властям о потенциальной возможности беспорядков.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» вышли на акцию протеста вечером 24 декабря и окружили здание городского собрания (администрации) Белграда. Протестующие снесли в нем дверь, разбили окно и стали бросать в него камни и пивные банки, а также попытались прорваться внутрь. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Ранее в МИД РФ прокомментировали протесты в Сербии.