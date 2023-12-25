Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Латвия отправила Украине конфискованные у нетрезвых водителей автомобили почти на €1 млн

Delfi: Латвия отправила Украине конфискованные авто стоимостью почти €1 млн

close
100%
Global Look Press

Власти Латвии отправили на Украину конфискованные у нетрезвых водителей автомобили общей стоимостью почти в один миллион евро. Об этом сообщает издание Delfi.

«До сих пор Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость которых оценивается почти в миллион евро», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в феврале 2023 года Сейм Латвии принял поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, они позволяют передавать Киеву транспортные средства, принадлежащие государству.

До этого экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что призвал правительство страны изменить схему утилизацию автомобилей по программе «зон максимально низкого загрязнения», чтобы передать их Украине.

Ранее в Германии предупредили ВСУ о крайне опасной ситуации.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами