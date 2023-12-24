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В Германии предупредили ВСУ о крайне опасной ситуации

Журналист Репке: ВСУ используют старые гражданские машины вместо бронемашин

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Ints Kalnins/Reuters

Украинские власти и их западные партнеры заявляют, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на фронте современные бронеавтомобили. Но на самом деле украинские солдаты ездят на старых гражданских машинах, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.

«Любой, кто когда-либо был на фронте с украинскими солдатами, знает, насколько опасна <...> ситуация», — предупредил он.

По словам Репке, военнослужащие передвигаются, в том числе и на собственных очень старых автомобилях на тех участках линии соприкосновением, где защищенные по западным стандартам боевые машины были бы абсолютной необходимостью. Среди причин этой ситуации журналист назвал нехватку запчастей для западной бронетехники.

22 декабря На Украине пожаловались на срыв Россией поставок истребителей ВСУ.

До этого репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг отмечала, что бойцы ВСУ устали от боевых действий, а Киев испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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