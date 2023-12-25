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В Израиле сообщили о неопределенности по соглашению об обмене заложниками с ХАМАС

Посол Израиля в США Херцог: неясно, стремится ли ХАМАС к сделке по заложникам

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Ronen Zvulun/Reuters

Заключение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС в интересах Израиля, однако неясно, желают ли сделки в секторе Газа. Об этом заявил посол Израиля в США Михаэль Херцог, его слова приводит израильская газета Times of Israel.

«Заключение соглашения в интересах Израиля, вопрос в том, есть ли желание у другой стороны, и я в этом совершенно не уверен», — заявил Херцог.

Он отметил, что США не пытаются остановить боевые действия, «а просто проверяют, каковы будут следующие шаги», несмотря на «вопросы и опасения».

По словам дипломата, Вашингтон находится в контакте с Египтом и Катаром по вопросу обмена заложниками.

До этого сообщалось, что Израиль рассматривает возможность отказаться от ликвидации лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, чтобы попытаться обменять их на остающихся в секторе Газа заложников.

Ранее Египет представил план окончания войны в секторе Газа.

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