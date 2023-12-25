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Военный эксперт США Шмидт: на Украине вероятна заморозка конфликта

Военный эксперт США Шмидт назвал вероятной заморозку конфликта на Украине

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Reuters

Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований американской армии Мэттью Шмидт заявил, что наиболее вероятным сценарием окончания конфликта на Украине является заморозка боевых действий. Об этом сообщает телеканал CNN.

Эксперт подчеркнул, что между заморозкой конфликта и его политическим решением может пройти несколько лет.

Шмидт назвал еще два возможных сценария конфликта. Эксперт признал вероятным абсолютную победу России. Победа же Киева с возвращением утраченных территорий, по мнению Шмидта, может состояться только тогда, когда Вашингтон и Брюссель выйдут из политического тупика и предоставят очередную помощь Киеву, включая более совершенное оружие.

Главный редактор сайта «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что нынешняя тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к большим потерям и поэтому требует полного пересмотра.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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