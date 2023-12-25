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Постпред РФ заявил о стремлении Москвы сохранить ОБСЕ

Постпред РФ Лукашевич заявил, что Россия старается сохранить ОБСЕ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

ОБСЕ как структура для равноправного взаимодействия по широкому спектру проблем действительно существенно деградировала, эта организация все больше уходит от своего изначального предназначения. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, первопричиной этого являются попытки США и их союзников «использовать организацию в качестве подпорки для продвижения «порядка, основанного на правилах».

«Россия, стоявшая у истоков хельсинкского процесса, все-таки старается сохранить ОБСЕ как инструмент диалога в целях снижения рисков обострения конфронтации, поиска общих интересов для сотрудничества при строгом соблюдении принципа неделимости безопасности и правила консенсуса», — сказал постпред.

По его мнению, провал этой задачи неизбежно приведет к «затуханию» ОБСЕ. В этом будет виновата не Россия, отметил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что ОБСЕ не несет никакой «добавленной стоимости» для России.

До этого Лукашевич заявил, что организация находится на грани выживания.

Ранее Лавров оценил возможность спасения ОБСЕ от Запада.

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