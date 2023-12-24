Вучич планирует обратиться к нации из-за митинга в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал срочное обращение к гражданам страны в связи с попытками протестующих прорваться в здание столичной администрации. Об этом сообщила местная газета «Вечерние новости».

Как указано в материале, глава государства намерен в ближайшее время выйти в прямой эфир. Обращение состоится в онлайн-формате, однако иные подробности о планах сербского лидера не уточняются.

24 декабря сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» вышли на митинг к зданию Республиканской избирательной комиссии (РИК). Причиной послужило недовольство граждан страны итогами парламентских выборов, состоявшихся 17 декабря.

Победу на выборах одержала коалиция вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП), членом которой является действующий президент республики. При этом во время акции протеста собравшиеся сформировали кольцо вокруг здания администрации Белграда и попытались выломать двери.

В то же время протестующие зажгли файеры, потребовав пустить их в помещение. Кроме того, участники демонстрации перекрыли центральную улицу Краля Милана и установили сцену недалеко от резиденции главы государства.

Ранее в Кремле оценили итоги выборов в сербский парламент.