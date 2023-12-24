Политолог оценил ставку «Новых людей» на молодежь и малый бизнес

Выдвижение кандидатом на выборы президента России первого заместителя главы фракции в Госдуме, вице-спикера Владислава Даванкова от партии «Новые люди» — ожидаемый шаг, его кандидатура ярко характеризует партию. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.

Политолог отметил, что в экспертном сообществе обсуждались разные кандидатуры от партии «Новые люди» — как лидера думской фракции Алексея Нечаева, так и замруководителя — Сарданы Авксентьевой, которые уже имеют федеральную узнаваемость, но ставка была сделана на Владислава Даванкова.

«У Даванкова есть бизнес-опыт и опыт работы в госструктурах — он занимал должность заместителя генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей». Сейчас является вице-спикером Госдумы. Даванков — разносторонний управленец. У него за плечами большой опыт участия в избирательных кампаниях — в 2021 году он возглавил предвыборный штаб в Госдуму партии «Новые люди», в 2023 году ярко выступил на выборах мэра Москвы, заняв 4 место. Поэтому его выдвижение от партии оправдано», — сказал Евгений Кисляков.

Выдвижение Даванкова означает, что в своей президентской кампании партия постарается завоевать симпатии молодежи и малого бизнеса, представителями которых может считаться Даванков, считает эксперт. Он подчеркнул, что 39-летний Даванков может стать самым молодым кандидатом в президенты.

«Целевая аудитория партии — молодые россияне, самозанятые, владельцы малого бизнеса, которые опираются на собственные силы, делают себя сами, привыкли самостоятельно решать свои вопросы», — считает Кисляков.

Кроме того, политолог заявил о консолидации политических сил страны вокруг президента России Владимира Путина.

«Партии работают сообща, многие важные законопроекты принимаются совместно, идет конструктивная работа. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сегодня неоднократно благодарил главу государства за поддержку по различным вопросам, и это еще раз говорит о том, что сейчас партии объединены общей целью — это развитие России, защита суверенитета и отстаивание наших национальных интересов», — заключил эксперт.

24 декабря состоялся съезд партии «Новые люди» по выдвижению кандидата на выборы президента России. Члены партии выдвинули заместителя председателя Госдумы — 39-летнего Владислава Даванкова.

«Новые люди» завершили серию съездов парламентских партий, которые проводятся в рамках избирательной президентской кампании. 17 декабря на ВДНХ прошел съезд «Единой России», поддержавший президента РФ Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца. 19 декабря делегаты съезда ЛДПР проголосовали за выдвижение от партии своего лидера Леонида Слуцкого. 23 декабря прошли съезды КПРФ и «Справедливой России — За правду». Коммунисты выдвинули кандидатом на главный пост страны депутата всех созывов Госдумы Николая Харитонова, а справороссы поддержали нынешнего главу государства.