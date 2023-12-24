Додон объяснил планы Санду по референдуму о евроинтеграции Молдавии

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что глава государства Майя Санду инициирует всенародный референдум о евроинтеграции республики, чтобы повысить собственный рейтинг и переизбраться на новый срок в следующем году. Своим мнением он поделился на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, после трех лет в должности президента Молдавии Майе Санду нечего предложить, «кроме референдума, который «спасет» ее от политического утопления».

«Она надеется, что объединит усилия с Европой и это принесет ей новый мандат. Но люди уже не так наивны, как в 2020 году. Сегодня Майя Санду ассоциируется у них не с прогрессом и законом, а с бедностью, высокомерием и попранием демократических принципов», — считает Додон.

До этого Майя Санду заявила о намерении инициировать в 2024 году всенародный референдум по вопросу евроинтеграции республики.

«За три года мандата нам удалось сохранить мир у нас дома, укрепить независимость страны, у нас правительство — вместе с народом, и мы начали переговоры о вступлении Молдовы в Европейский союз. Наше будущее — в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы», — сказала Санду.

В связи с этим президент Молдавии обратилась к парламенту для организации референдума по вопросу вступления республики в Европейский союз.

Ранее в оппозиции Молдавии пригрозили протестами против партии Санду.