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Санду решила переизбраться на новый срок на посту президента Молдавии

Санду заявила о намерении переизбраться на пост президента Молдавии

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что намерена переизбраться на новый срок в 2024 году, она обязалась выполнить миссию по европейской интеграции. Об этом сообщается на сайте пресс-службы президента.

Спустя три года после вступления в должность Санду объявила, что будет баллотироваться на новый срок и просит парламент организовать референдум, отметили в пресс-службе.

Как отметила молдавский президент, несколько лет назад власти страны вместе с гражданами начали путь превращения Молдовы в лучшую страну.

«За три года мандата нам удалось сохранить мир у нас дома, укрепить независимость страны, у нас правительство — вместе с народом, и мы начали переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Наше будущее — в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы. Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим», — подчеркнула Санду.

Кишиневу предстоит предпринять многие важные шаги в рамках выполнения миссия по европейской интеграции, добавила она и заверила, что готова продолжать этот путь, молдаване окажут ей доверие для получения нового мандата в 2024 году.

До этого экс-президент Молдавии заявил о возможности отмены решений партии Санду.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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