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На Западе предрекли Украине ужасную зиму

Генерал Паломеро заявил, что Украину ждет ужасная зима, надежды на успех мало

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Reuters

Французский генерал и бывший главком штаба ВВС страны Жан-Поль Паломеро заявил, что украинцев ждет ужасная зима. Такую точку зрения он высказал в эфире канала France 3.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в лучшем случае «смогут отстоять нынешние позиции».

«Это лучшее, на что мы можем надеяться», — заявил Паломеро.

Он подчеркнул, что украинская армия будет иметь шансы хотя бы на незначительные успехи только в случае увеличения финансовой помощи от стран Запада.

До этого депутат Европарламента от Эстонии и экс-министр обороны страны Рихо Террас заявил, что Россия может испортить Украине Рождество военным наступлением, если соберет достаточно сил, так как у ВСУ заканчивается вооружение. Он подчеркнул, что Россия «существенно усилила военное давление на Украину».

Ранее генерал США в отставке рассказал, почему контрнаступление ВСУ оказалось неудачным.

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