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Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России

Глава МИД ЦАР не исключила участия в саммите БРИКС при получении приглашения

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Shutterstock

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон не исключает участия в саммите БРИКС в России в случае получения приглашения. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

«Послушайте, если меня пригласят, да, почему мне там не быть?» — сказала она, отвечая на вопрос о возможности посещения саммита объединения.

Президент России Владимир Путин ранее определил Казань местом проведения встречи глав членов БРИКС в 2024 году.

До этого в правительстве Бразилии заявили, что ожидают в следующем году «много переговоров» с Россией в рамках БРИКС и G20.

18-19 ноября 2024 года пройдет саммит G20 в Рио-де-Жанейро.

В начале декабря президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Путин будет приглашен на саммит G20 в 2024 году, несмотря на ордер МУС.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.

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