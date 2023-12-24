Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД сочли пещерной русофобией заявление эстонского политика по выборам в России

В МИД назвали пещерной русофобией высказывания политика из Эстонии о выборах РФ

close
100%
Depositphotos

Заявление руководителя парламентской партии Isamaa («Отечество») и бывшего главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что следует запретить открывать участки для голосования в российских посольствах в странах Евросоюза, идут в русле «пещерной русофобии». Об этом заявили РИА Новости в МИД России.

В министерстве заявили, что не удивлены заявлением Рейнсалу, которое идет в русле «пещерной русофобии», характерной, как считают в МИД, для современных политиков ЕС и «коллективного Запада в целом».

По словам представителя МИД, в своем стремлении «нанести поражение» РФ политики, предлагающие подобное, теряют свой «демократический» лоск и забывают о ценностях и принципах демократии, в том числе выборах.

«Усматриваем в этом не что иное как попытку ввести еще одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников, которым отказывают в эстонском гражданстве, а теперь предлагают лишить возможности реализовывать права, вытекающие из гражданства России», — подчеркнул он.

21 декабря глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна не будет мешать проведению голосования в российском посольстве в Таллине в день президентских выборов в России.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами