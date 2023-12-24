В Донецке открылся первый пикет по сбору подписей за выдвижение Путина

В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости корреспондент РИА Новости.

«Я уверена, что жители ДНР единогласно поддержат нашего лидера — Владимира Владимировича Путина на выборах президента», — отметила сопредседатель регионального избирательного штаба Елена Евсеева.

Она подчеркнула, что год назад российский президент принял решение, и четыре региона «присоединились к большой России». Сопредседатель регионального избирательного штаба обратила внимание, что жители «шли к этому много лет», и, наконец, их мечта сбылась.

Минимальное количество голосов, собранное для участия в президентских выборах должно составить не менее 300 тысяч. Заполнять подписной лист необходимо от руки, любых исправления не допускаются.

Накануне волонтеры ОНФ начали сбор подписей в поддержку Путина.

17 декабря зампред Совета безопасности, председатель фракции «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал президентские выборы главным политическим событием в стране.