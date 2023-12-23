Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о графике Путина на ближайшее время

Песков: в ближайшее время у Путина много рабочих планов

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время у Владимира Путина запланировано много рабочих планов, передает РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что у главы государства до конца года не планируется встреча с правительством, так как президент уже фактически провел итоговую встречу с кабмином на этой неделе.

Ожидается, что 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание высшего совета ЕАЭС на уровне президентов, на следующий день состоится неформальная встреча глав стран СНГ.

Кроме этого Песков рассказал о повестке заседания ВЕЭС в Петербурге с участием Путина.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами