В Кремле рассказали о графике Путина на ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время у Владимира Путина запланировано много рабочих планов, передает РИА Новости.

При этом представитель Кремля отметил, что у главы государства до конца года не планируется встреча с правительством, так как президент уже фактически провел итоговую встречу с кабмином на этой неделе.

Ожидается, что 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание высшего совета ЕАЭС на уровне президентов, на следующий день состоится неформальная встреча глав стран СНГ.

Кроме этого Песков рассказал о повестке заседания ВЕЭС в Петербурге с участием Путина.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что Путин не будет поздравлять с Новым годом и Рождеством руководителей недружественных стран.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».