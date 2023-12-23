Путин не будет проводить встречу с правительством РФ до Нового года

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить встречу с членами кабинета министров страны в последнюю неделю 2023 года. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как он сказал, рабочий график главы государства на следующую неделю довольно «напряженный». Однако встреча с представителями правительства в расписании российского лидера не предусмотрена, уточнил Песков.

«Фактически она уже была, когда были нацпроекты», — пояснил пресс-секретарь Кремля.

21 декабря глава государства принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В том числе на мероприятии присутствовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также главы ведомств.

При этом одной из ключевых тем обсуждения стало снижение рождаемости на территории страны. Как сказал Путин, пока российскому руководству не удалось преломить данную тенденцию.

Кроме того, во время заседания президент указал на необходимость запустить обновленные национальные проекты. По словам российского лидера, реализация уже одобренных инициатив должна завершиться в 2024 году.

Ранее в Кремле рассказали, лидеров каких стран Путин планирует поздравить с Новым годом.