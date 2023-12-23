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В США назвали верным решение суда по делу о президентском иммунитете Трампа

WSJ: решение суда отложить дело о президентском иммунитете Трампа было верным

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Sam Wolfe/Reuters

Верховный суд США сделал правильное решение, отложив рассмотрение дела о президентском иммунитете экс-главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Верховный суд принял правильное решение в пятницу, когда отказался ускорить вынесение решения о защите президентского иммунитета Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что решение Верховного суда США не торопить расследование, имеет ли экс-президент страны Дональд Трамп президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, совершенных им во время пребывания у власти, стало победой Трампа.

Специальный прокурор США Джек Смит обращался к Верховному суду страны с просьбой немедленно определиться, имеет ли экс-глава Дональд Трамп президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, совершенных им во время пребывания у власти.

Ранее в США заявили, что Байден в любом случае потерпит поражение на выборах.

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