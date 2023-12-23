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В США заявили, что Байден в любом случае потерпит поражение на выборах

Член палаты представителей Филлипс: Байден в любом случае проиграет выборы

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Reuters

Действующий президент США Джо Байден «в любом случае» потерпит поражение на президентских выборах 2024 года. Такое мнение выразил член палаты представителей от демократической партии Дин Филлипс, его слова приводит газета Wall Street Journal.

«Он в любом случае проиграет… Я не вижу для Байдена никакого способа победить Трампа ни при каких обстоятельствах», - заявил Филлипс.

По его словам, сторонники действующего главы государства распространяют заблуждение о том, что он может стать следующим президентом.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден имеет самый низкий рейтинг среди семи предыдущих глав американского государства перед попыткой переизбрания. По данным социологов, рейтинг одобрения Байдена в декабре составил 39%. Поддержка Дональда Трампа во время его президентства в аналогичный период времени составляла 45%.

Ранее Байден указом велел расширить санкции против России.

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