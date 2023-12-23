На Украине заявили, что не все чиновники перешли на «военные рельсы»

Не все украинские чиновники перешли на «военные рельсы». Об этом в интервью YouTube-каналу «Мы — Украина» сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Если вы живете в определенном окружении, и в этом окружении считается «очень круто», что вы можете получать взятки или купить какую-то вещь или увеличить свое состояние тогда, когда все находятся в определенном затруднительном положении… И это психологическое состояние определенной прослойки людей – они не изменились», — сказал Подоляк.

22 декабря заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что на Украине замалчивают реальное положение дел на поле боя.

До этого власти США заявили, что Россия из-за санкций перевела экономику на военные рельсы.

20 декабря бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Пьер Лелуш сказал, что заявлениями о планах по расширению ЕС и продолжении поддержки Украины в Европе хотят скрыть возникшую панику.

Ранее на Украине призвали наказывать скрывающихся от мобилизации граждан.