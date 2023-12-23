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В Венгрии заявили о связях нового кабмина Польши с «империей Сороса»

Советник премьера Венгрии Балаж Орбан: связи Сороса с польским кабмином очевидны

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BalazsOrban_HU/Twitter

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его однофамилец Балаж Орбан заявил о связях польского кабмина во главе с Дональдом Туском с «империей Сороса», которая привела новое правительство к власти. Об этом Балаж Орбан сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Шокирован захватом власти левыми силами, организованным империей Сороса в Польше. Государственные СМИ обезглавлены, полиция захватила штаб-квартиру, в результате чего на фоне протестов был ранен политик правого толка», — заявил советник.

По словам Балажа Орбана, «связи Сороса очевидны в новом правительстве», где «выпускница университета Сороса занимает пост министра юстиции, левая активистка-феминистка — министра образования и должность министра без портфеля, созданная для защиты интересов иностранных НПО».

До этого президент Польши Анджей Дуда на своей странице в соцсети Х раскритиковал смену руководства государственных СМИ и призвал уважать польские законы.

Министр культуры и национального наследия ранее уволил председателей правлений Польского телевидения, Польского радио и Польского информационного агентства, а также их наблюдательные советы. Вместо них были назначены новые наблюдательные советы.

Ранее в Польше утвердили отставку руководителей всех спецслужб.

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