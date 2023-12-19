В Польше утвердили отставку руководителей всех спецслужб

Премьер-министр Польши Дональд Туск утвердил отставку руководителей всех спецслужб и назначил новых.
13 декабря Дональд Туск был приведен к присяге и официально стал премьер-министром Польши. Торжественная церемония прошла в президентском дворце в Варшаве.
Новый глава кабмина пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с соседями, в том числе с Украиной. До этого польский сейм проголосовал за доверие правительству Туска.
Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.