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В Британии сообщили о решении в США, которое стало победой Трампа

FT: решение суда в США о президентском иммунитете Трампа стало его победой

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Mike Blake/Reuters

Решение Верховного суда США не торопить расследование, имеет ли экс-президент страны Дональд Трамп президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, совершенных им во время пребывания у власти, стало победой Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Это решение является победой Трампа, явного кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году, поскольку он борется с многочисленными уголовными и гражданскими судебными делами, а праймериз должны начаться в ближайшие месяцы в преддверии всеобщих выборов в ноябре», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что Верховный суд США не будет торопить дело о президентском иммунитете Трампа.

Специальный прокурор США Джек Смит обратился к Верховному суду страны с просьбой немедленно определиться, имеет ли экс-глава Дональд Трамп президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, совершенных им во время пребывания у власти.

Ранее Трамп отверг обвинения демократов в фашизме и сравнение с Гитлером.

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