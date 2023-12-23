Трамп отверг обвинения демократов в фашизме и сравнение с Гитлером

Экс-президент США Дональд Трамп в ответ на сравнения с Адольфом Гитлером заявил, что не следил за речами лидера нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во-первых, я ничего не знаю о Гитлере. Я не его последователь, никогда не читал его труды. Говорят, что он высказывался о крови, но я не знаю этого», — сообщил Трамп.

Ранее Трамп на митинге в штате Айова заявил, что никогда не читал Адольфа Гитлера.

До этого сообщалось, что в предвыборном штабе президента США Джо Байдена осудили высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа относительно нелегальных мигрантов в США.

Трамп в субботу усилил свою «и без того провокационную» риторику в отношении иммигрантов на митинге в Нью-Гэмпшире. Бывший президент заявил, что мигранты «отравляют кровь» США.

Ранее сообщалось, что бывшая жена миллиардера Ивана Трамп в интервью журналу Vanity Fair в1990 году рассказала, что экс-президент США Дональд Трамп и один из его подчиненных Джон Уолтер регулярно здоровались друг с другом с помощью нацистского приветствия.