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В МИД ЦАР обратились к России

В МИД ЦАР призвали Россию вкладывать в строительство и добычу в республике

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Jerome Delay/AP

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон призвала Россию поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР», — сказала она.

По ее словам, они могли бы помочь с образованием, устройством на работу, созданием рабочих мест для жителей ЦАР.

«Поэтому я призываю Россию приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях», — заявила Байпо-Темон.

В ЦАР сообщили, что Банги готов обсуждать с российской стороной добычу алмазов

Также Сильви Байпо-Темон заявила, что не осведомлена о планах американской частной военной компании Banсroft начать работу в стране. По ее словам, США в обход представителей ЦАР запросили в ООН разрешение разместить в стране оружие для проведения операций в рамках осуществляемой ими деятельности.

Ранее стала известна судьба бойцов ЧВК «Вагнер» в ЦАР.

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