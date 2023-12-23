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Не выпущенный за границу Порошенко подал в суд

Петр Порошенко подал в суд на не выпустивших его за границу

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Kyodo/Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на руководство Верховной рады и пограничников за то, что его не выпустили из страны в командировку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление адвоката политика Игоря Голованя.

По мнению адвоката Порошенко, никакого результата предпринятый шаг не дал, что говорит «о вопиющем бездействии».

«Петра Порошенко не выпустили за границу без оснований. Заявление об уголовном правонарушении было направлено в офис генпрокурора», — отметил он.

Уточняется, что Порошенко подал иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда.

«Сейчас пытаются замести следы и скрыть основания для запрета выезда», — добавил адвокат.

Украинское издание «Общественное» сообщает, что подготовительное заседание суда запланировано на 17 января. Согласно иску, Порошенко потребовал отменить решение о запрете на выезд за границу и возместить моральный ущерб.

До этого сообщалось, что Петр Порошенко получал деньги от властей Венгрии перед неудачной попыткой выезда из страны.

Ранее Порошенко обрушился с критикой на ВСУ в Раде.

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