Байден ушел на каникулы

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отправился на праздничные каникулы. Канун Рождества он проведет в загородной резиденции, а Новый год встретит на Карибах, сообщает РИА Новости.

В Кэмп Дэвид, загородной резиденции американских лидеров, американский глава государства отправился в субботу, где и останется на рождественские праздники.

Во вторник, 26 декабря, президент и первая леди вернутся в Белый дом.

23 декабря экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил Джо Байдена устроить десять раундов дебатов перед президентскими выборами в США.

В этот же день Байден подписал закон о военном бюджете США в размере $886 млрд.

До этого сообщалось, что Джо Байден имеет самый низкий рейтинг среди семи предыдущих глав американского государства перед попыткой переизбрания.

Ранее Байден указом велел расширить санкции против России.