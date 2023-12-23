В России начинается сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина

Сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России начинается в субботу, 23 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб кандидата.

Герой труда Марьяна Лысенко, главврач Московской городской больницы №52, заявила, что сбор подписей в поддержку Путина будет продолжаться до конца января 2024 года. Волонтеры прошли обучение в избирательном штабе Путина в Москве, который открылся в Гостином дворе.

Кроме «Единой России» и «Народного фронта», подписи в поддержку Владимира Путина будут собирать также представители «Справедливой России».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что парламентские партии реализуют свое право, выдвигая кандидатов на выборы главы государства, все происходит в строгом соответствии с российским избирательным законодательством.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла заявки от 16 кандидатов в президенты РФ.