Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН приняли резолюцию о расширении гумпомощи сектору Газа

Совбез ООН принял резолюцию о расширении гуманитарной помощи сектору Газа

close
100%
Reuters

Совет безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС поспособствовать в доставке гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту резолюции, СБ всемирной организации призывает к оперативным шагам по незамедлительному созданию безопасного, безбарьерного и расширенного гуманитарного доступа, а также по обеспечению условий для завершения боевых действий.

В резолюции сказано, что Совбез ООН просит генерального секретаря организации срочно выбрать «старшего координатора по гумвопросам»,который будет курировать содействие, координацию, отслеживание, проверку и доставку гумпомощи в палестинский анклав. Резолюция также требует обеспечения поставок топлива в регион и освобождения всех заложников как можно скорее.

По данным агентства, за резолюцию проголосовали 13 стран, две страны — США и Россия — воздержались.

До этого США заблокировали поправку России к резолюции СБ ООН по сектору Газа.

Ранее президент Израиля раскритиковал гуманитарную деятельность ООН в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами