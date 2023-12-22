В ООН приняли резолюцию о расширении гумпомощи сектору Газа

Совет безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС поспособствовать в доставке гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту резолюции, СБ всемирной организации призывает к оперативным шагам по незамедлительному созданию безопасного, безбарьерного и расширенного гуманитарного доступа, а также по обеспечению условий для завершения боевых действий.

В резолюции сказано, что Совбез ООН просит генерального секретаря организации срочно выбрать «старшего координатора по гумвопросам»,который будет курировать содействие, координацию, отслеживание, проверку и доставку гумпомощи в палестинский анклав. Резолюция также требует обеспечения поставок топлива в регион и освобождения всех заложников как можно скорее.

По данным агентства, за резолюцию проголосовали 13 стран, две страны — США и Россия — воздержались.

До этого США заблокировали поправку России к резолюции СБ ООН по сектору Газа.

Ранее президент Израиля раскритиковал гуманитарную деятельность ООН в Газе.