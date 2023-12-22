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Венгрия отклонила вето на вступление Болгарии в Шенген

Венгрия сняла вето на вступление Болгарии в Шенген

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Alex Brandon/AP

Венгрия сняла вето на вступление Болгарии в Шенгенскую зону в связи с тем, что последняя отменила введение повышенной платы за транзит российского газа по своей территории. Об этом заявил глава венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, чьи слова передает ТАСС.

Согласно информации агентства, болгарская сторона проинформировала Венгрию о том, что закон по сборам за транспортировку топлива вступил в силу, соответствующий проект размещен в сборнике официальных документов.

«Закон, отменяющий дополнительный налог на поставки природного газа в Венгрию, официально опубликован», — сообщает пресс-служба венгерского министерства иностранных дел.

До этого болгарский премьер-министр Николай Денков заявил, что власти Венгрии предупредили его страну о наложении вето на вступление в Шенген в случае, если София не отменит повышенный налог за транзит российский газ через свою территорию.

Ранее Болгария назвала решение проблемы с вето Венгрии на членство в Шенгене.

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