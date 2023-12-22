Кандидат на пост президента США заявил об искажении праймериз в стране

Решение Верховного суда штата Колорадо исключить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой искажает праймериз в США. Об этом заявил кандидат на пост президента США Рон Десантис в интервью телеканалу CBN.

«Я думаю, что для праймериз это искажение. Да, я думаю, что это искажение», — заявил Десантис.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства

Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Судьи объяснили свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать высшие государственные должности.

Ранее в США оценили шансы Верховного суда отстранить Трампа от выборов.