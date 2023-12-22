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В Кремле рассказали о геноциде русского народа со стороны Украины

Замглавы администрации президента РФ Магомедов: Киев устроил геноцид русского народа

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Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские власти устроили геноцид русскоязычного народа, из-за чего Российская Федерация начала СВО. Об этом на новогодней елке Дома народов России (в усадьбе Морозовых) с участием детей из Донбасса заявил замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов, слова которого передает ТАСС.

Он отметил, что Россия сосредоточилась на том, чтобы «эту угрозу и заразу истребить».

«И ваши земляки проявляют себя как самые лучшие, храбрые воины, защищая теперь уже суверенитет всей нашей великой страны, ее независимость, ее традиционные духовно-нравственные ценности», — сказал Магомедов.

21 декабря российский президент Владимир Путин подписал указ об установлении единовременной выплаты семьям с детьми, которые пострадали от агрессивных действий Украины.

В сентябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что СВО на Украине должна идти до полного выполнения ее целей, чтобы наказать виновных в восьмилетнем геноциде над мирными жителями Донбасса.

Ранее в Госдуме рассказали о возможности перемирия с Украиной на Рождество.

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